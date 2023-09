Das denken Menschen im Kreis Günzburg über die Landtagswahl

In unserem Wahl-Countdown kommen keine Politikerinnen und Politiker, sondern Bürgerinnen und Bürger aus der Region zu Wort. Was sie vom 8. Oktober erwarten.

Was verbinden die Bürgerinnen und Bürger aus der Region mit der Landtagswahl 2023 in Bayern? Bis kurz vor der Wahl geben Personen aus dem Landkreis Günzburg dazu Auskunft. Es kommen verschiedene Menschen zu Wort, ob jung oder alt, Landwirtin oder Ingenieur. Auch stellen wir die Frage: Gehen Sie überhaupt wählen? In mehreren Folgen bis kurz vor dem Wahltag am 8. Oktober gibt es hier einen Einblick in die Gedanken, Wünsche und Forderungen der Landkreisbürgerinnen und -bürger.

