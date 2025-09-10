Waldbad Günzburg schließt am Sonntag – für fast alle

Der Sommer ist nun wohl endgültig vorbei und mit ihm die Badesaison. In Günzburg hat das Waldbad zuletzt am Sonntag, 14. September, regulär geöffnet. Doch bevor das Wasser abgelassen wird, gehört das Freibad für einen ganz besonderen Tag den Vierbeinern.

Am Montag, 15. September, öffnet das Waldbad von 16 bis 18 Uhr exklusiv für das traditionelle Hundeschwimmen, teilt die Stadt mit. Die Aktion findet einen Tag nach der offiziellen Schließung des Bades statt. Für die tierischen Badegäste steht das gesamte Nichtschwimmerbecken für Spiel und Spaß zur Verfügung. Dort können die Hunde nach Herzenslust planschen, toben und miteinander spielen.

Icon Galerie 21 Bilder Beim Hundeschwimmen im Burgauer Freibad dürfen einmal im Jahr Hunde ins Becken. Auf dem großen Gelände können sie grenzenlos toben und schwimmen. Die besten Bilder.

Die Stadtwerke laden alle Hundebesitzer herzlich ein, diesen besonderen Service zu nutzen. Es ist die perfekte Gelegenheit, den treuen Begleitern ein besonderes Erlebnis zu verschaffen und ihnen einen spaßigen Tag zum Saisonabschluss zu bescheren. Der Zugang zum Waldbad ist an diesem Tag wie in den Vorjahren kostenfrei.

Am selben Tag ist zum Abschluss der Saison auch von 10 bis 18 Uhr Hundeschwimmen im Burgauer Freibad. Der Eintritt kostet zwei Euro pro Hund, Hundehalter sind nicht kostenpflichtig. (AZ)