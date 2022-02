Das Kirchen-Juwel von Waldkirch muss dringend saniert werden

Von Heike Schreiber - vor 29 Min.

Die Waldkircher Pfarrkirche Mariä Schmerzen ist ein Juwel unter den Gotteshäusern. Herausragend sind der Hochaltar und die Fresken. Doch eine Sanierung ist überfällig.

Von außen wirkt die Pfarrkirche in Waldkirch relativ schlicht und einfach. Ganz in weiß gehalten, ohne Protz und Prunk. Und doch sticht sie nicht nur an diesem Tag im gleisenden Sonnenlicht und vor dem stahlblauen Himmel sofort ins Auge. Mit ihrem Zwiebelturm fällt sie von weitem auf. Aber erst beim Öffnen der Tür offenbart sich dahinter die wahre Schatzkammer: Das Auge muss sich erst gewöhnen an die Fülle von Gold und das Spektakel an üppigen Farben und Figuren. Selbst Werner Nagel, der seit über 20 Jahren als Kirchenpfleger die Kirche kennt wie kaum ein anderer, staunt immer wieder über ihre Extravaganz. "Sie ist wunderschön, sie sollte unbedingt für die Nachwelt erhalten bleiben." Fast 280 Jahre hat sie es geschafft, denkmalgeschützt ist sie längst, doch jetzt bedarf es dringend einer Sanierung des Deckengewölbes. Die angebohrten Holzbalken sehen weder schön aus, noch halten sie ewig.

