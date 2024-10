Holzwinkel Alpakas als Auszeithof ausgezeichnet

Die Holzwinkel Alpakas in Waldkirch sind als Auszeithof ausgezeichnet worden. Sie sind damit Teil eines bedeutenden Netzwerks von 34 Auszeithöfen in Bayern. Dieses Projekt richtet sich an Senioren, Demenzkranke und deren pflegende Angehörige, die einmal im Monat kostenlos für 1,5 bis 2 Stunden den Hof besuchen können. Die Auszeithöfe wurden vom Verein Soziale Landwirtschaft mit Sitz in Türkheim ins Leben gerufen, um Menschen in belastenden Lebenssituationen eine dringend benötigte Auszeit vom Alltag zu bieten. „Wir sind stolz darauf, Teil dieses wertvollen Netzwerks zu sein und einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Senioren und ihren Angehörigen leisten zu können“, sagt Roland Schwerter von den Holzwinkel Alpakas. „Diese Auszeit ist nicht nur wichtig für die Besucher, sondern hilft auch, das Bewusstsein für soziale Landwirtschaft zu schärfen.“ (AZ)

