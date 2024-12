89-Jähriger wird bei Autounfall bei Waldstetten schwer verletzt

Auf der Kreisstraße GZ6 bei Waldstetten ist es am Donnerstag gegen 9 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 89-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war nach Angaben der Polizei auf der Straße alleine in nördlicher Richtung unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen das Bankett befuhr. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Nach etwa 100 Metern prallte das Fahrzeug gegen einen Baum, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Neben dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Waldstetten und Ichenhausen an der Rettung beteiligt. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)

