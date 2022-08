Autofahrerin verursacht in Waldstetten einen Verkehrsunfall

Weil sie ein anderes Auto übersehen hat, verursacht eine 25-Jährige einen Verkehrsunfall in Waldstetten. Zwei Personen werden verletzt, es entsteht hoher Sachschaden.

In Waldstetten ereignete sich am Samstag gegen 18.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Laut Polizei wollte eine 25-Jährige vom Kirchplatz aus mit ihrem Auto nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs. Dessen 45-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt nach ersten Schätzungen derzeit circa 40.000 Euro. (AZ)