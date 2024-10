Am Donnerstagvormittag geriet im Mühlweg in Waldstetten ein Papiercontainer in Brand. Das Feuer wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht, niemand wurde verletzt. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden, teilt die Polizei mit. (AZ)

Papiercontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis