Waldstetten

vor 18 Min.

Chemische Fabrik hat Fendt-Gelände gekauft: Was dort geplant ist

Plus Im vergangenen Jahr hat Agco/Fendt den Standort in Waldstetten geschlossen, inzwischen gehören die rund 5,5 Hektar der Chemischen Fabrik Karl Bucher.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Schon seit mehr als einem Jahr werden auf dem rund 5,5 Hektar großen Gelände an der Industriestraße in Waldstetten keine Ladewagen mehr produziert. Es war Ende Juni 2022, als der große Traktorenhersteller Agco/Fendt seinen Standort in Waldstetten aufgelöst hat. Rund 75 Angestellte waren von der Schließung betroffen, der Großteil wurde entlassen, rund zehn Mitarbeiter kamen an anderen Standorten des Unternehmens unter. Die Ladewagenproduktion findet seit Oktober 2022 in Wolfenbüttel (Niedersachsen) statt. Inzwischen ist klar, was mit den leer stehenden Hallen und dem Verwaltungsgebäude im Landkreis passiert.

Nach "fairen Vertragsverhandlungen" wurde das gesamte Gelände an die Chemische Fabrik Karl Bucher (CFKB) verkauft. "Wir sind sehr zufrieden, wie es gelaufen ist", teilt Manja Morawitz, Unternehmenssprecherin bei Agco/Fendt, mit. Die Chemische Fabrik ist seit rund 50 Jahren ein familiengeführter Hersteller von Spezialchemikalien für die Pharma-, Elektronik- und Polymer-Industrie. Rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Hauptsitz "An der Günz" in Waldstetten tätig. Geschäftsführer Stefan Bucher, der die Firma vor einigen Jahren von seinem Vater übernommen hat, spricht über die Pläne am neuen Standort – der Luftlinie gerade einmal 280 Meter vom Hauptsitz entfernt ist.

