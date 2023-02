Waldstetten

vor 1 Min.

Die früheren Hallen von Agco/Fendt in Waldstetten stehen immer noch leer

Plus Im Sommer 2022 wurde der Standort der Firma Agco/Fendt in Waldstetten geschlossen. Hallen und Büros stehen seitdem zum Verkauf. Für die Grünfläche gibt es einen Plan.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Es ist schon einige Monate her, dass man auf dem großen Grundstück an der Industriestraße in Waldstetten einen grünen Fendt-Traktor gesehen hat. Wenn, dann ist es wohl ein Landwirt gewesen, der an der Hauptstraße entlangfuhr. Ende Juni des vergangenen Jahres wurde, wie berichtet, der Standort des Traktorenherstellers Agco/Fendt in Waldstetten aufgelöst. Rund 75 Angestellte waren von der Entscheidung betroffen, der Großteil wurde entlassen, rund zehn Mitarbeiter kamen an anderen Standorten des Unternehmens unter. Seit Oktober werden die Ladewagen nun komplett in Wolfenbüttel in Niedersachsen hergestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen