Die Lichternacht von Waldstetten wird zur hellen Freude

Einen feierlichen Gottesdienst zusammen verbringen. Und dabei noch Gutes tun. Das gelang den Teilnehmenden der "Nacht der Lichter" in Waldstetten mit einer Sammelaktion.

Die Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen spendet 878 Euro an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Anlässlich der Nacht der Lichter in der Kirche St. Martin in Waldstetten wurden Getränke und Gebäck gegen eine kleine Spende verkauft. Über 200 Kerzen erhellten den Innenraum der Kirche. Der Gospelchor Ichenhausen sowie der Kreativchor Waldstetten haben den festlichen Abend. begleitet. Das Foto zeigt bei der symbolischen Übergabe des Betrags in der Pfarrkirche (von links) die Ellzeer Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ulrike Scheinert, Redaktionsleiter Till Hofmann, stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende von Waldstetten Silvia Schieferle und Mesner Rudolf Schiller. (AZ)