Familie Braun hat ihr Herz an Haselnüsse verloren

20 Minuten hat die Maschine ziemlich geräuschvoll in der Küche von Gabi Braun vor sich hin gerührt. Die Haselnusskerne haben sich inzwischen in eine zähflüssige, ölige Substanz verwandelt. Ein verführerischer, süßlicher Geruch liegt in der Luft, der sich noch verstärkt, als die 50-Jährige die Masse in einen Messbecher umschüttet und exakt je 185 Gramm in Gläschen abfüllt. Deckel drauf, vakuumiert, und fertig ist das Haselnussmus. Mit diesem und weiteren handgefertigten Artikeln hat sich die Familie Braun, die ihren Produktionssitz in Waldstetten hat, einen Namen weit über den Landkreis Günzburg hinaus gemacht. Dass sie sich von der klassischen Landwirtschaft verabschiedet und einen Neuanfang mit Nüssen gewagt hat, war aus Sicht von Gabi Braun goldrichtig: „Deutschlandweit gibt es nicht viele, die auf diesem Gebiet aktiv sind. Es ist eine richtige Nische.“

