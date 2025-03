Fasching in Waldstetten verläuft friedlich – mit einer Ausnahme

Mit dem Umzug und anschließendem Faschingstreiben in Waldstetten endete am Sonntag die einzige große Faschingsveranstaltung in diesem Jahr im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Günzburg. Die Beamten ziehen eine positive Bilanz. Der Umzug sei völlig unproblematisch verlaufen, hieß es. Beim anschließenden Faschingstreiben kam es demnach lediglich zu einer Körperverletzung. Ein 17-Jähriger schlug einem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Der Grund des Streits ist laut Polizei bislang unbekannt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)

