In Waldstetten wird ein Kalb aus dem Stall gestohlen

Die beiden Ohrmarken des Tieres sind entfernt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen für diesen ungewöhnlichen Diebstahls-Fall.

Ein eher ungewöhnlicher Diebstahl hat sich in der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag in Waldstetten zugetragen. Aus dem Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens ist nach Angeben der Polizei ein Kalb entwendet worden. Die beiden Ohrmarken, die am Tier angebracht waren, wurde durch den oder wurden durch die Täter entfernt und vor dem Stall zurückgelassen. Die Polizei Günzburg bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)