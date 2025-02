Jubiläumsgala: Garden, Glitzer und glanzvolle Shows

Geradezu stolz leuchtete die Zahl 55 zwischen den roten, blauen und gelben Luftballons von der Decke zu den silbernen Kerzenleuchtern auf den Tischen. Das Vereinsheim zeigte sich am Samstag von der eleganten Seite. Auch die Gäste verkleidet, aber in edlem Touch. Vor 55 Jahren wurde die Lustige Carnevalsvereinigung Waldstetten (LCV) gegründet – Grund genug, ein solches Jubiläum mit einem Jubiläumsball zu feiern. Dank gebühre der Menschen, die damals den Mut aufgebracht hätten, den Fasching zu einer festen Größe im Markt zu machen, wie LCV-Vorsitzender Robert Imminger, im golden-glitzernden Hemd betonte. Waldstettens Bürgermeister Michael Kusch konnte sich nur anschließen: „Freude, Humor und Gemeinschaftssinn – all das verkörpert unser Verein.“

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis