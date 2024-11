Ein 70-Jähriger parkte sein Auto zwischen Freitagabend und Samstagmittag in der Straße Am Rohrbach in Waldstetten. In diesem Zeitraum wurde eines der Kennzeichen des Fahrzeugs gestohlen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

