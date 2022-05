Waldstetten

Kostenintensive Projekte zehren Waldstettens Rücklagen auf

Plus Welche Investitionen im Markt Waldstetten in den nächsten Jahren anstehen und warum er dafür trotzdem vorläufig keine Kredite braucht.

Von Wolfgang Kahler

Das geht richtig ins Geld: Der Markt steht vor einigen finanziellen Herausforderungen durch mehrere Großprojekte. In den Jahren 2022 bis 2025 sind Investitionen in Höhe von circa 15 Millionen Euro vorgesehen. Schwerpunkte sind die Erweiterung des Kindergartens, der Umbau des Pfarrhauses, eine Wohnanlage in der Gartenstraße sowie die Erschließung des Baugebietes Am Gehag 3. Dank der guten Ausgangslage des Waldstetter Etats können die Ausgaben laut Kämmerer Michael Fritz gestemmt werden.

