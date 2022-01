Lastwagen in Wettenhausen beschädigt und Fahrrad in Günzburg gestohlen

Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen zweier Taten: In Waldstetten wurde die Scheibe eines Lastwagens eingeschlagen und in Günzburg ein Rad gestohlen.

Die erste Tag geschah von Mittwoch auf Donnerstag in Waldstetten. In der Straße „Am Brühl“ schlugen bislang unbekannte Personen an einem Lastwagen, welcher dort auf einem unbebauten Grundstück abgestellt war, die Scheibe der Fahrertüre ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

In Günzburg wurde am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße ein schwarz-graues Fahrrad der Marke Cube gestohlen. Zeugen, die in beiden Fällen Angaben zu den unbekannten Täterinnen oder Tätern, zum Verbleib des Fahrrades machen können sowie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)