Mysteriöser Fall beschäftigt Waldstetten: Wer klaut 72 Tonnen Kies?

Plus Der Kies, den Bauarbeiter auf dem Radweg zwischen Waldstetten und Hausen ausgebracht haben, ist verschwunden. So schätzen Bürgermeister und Polizei den Fall ein.

Da kommen Bürgermeister und Marktrat ins Grübeln: Wer "macht sich die Arbeit" und klaut 72 Tonnen Kies vom Radweg? Bereits in der vergangenen Woche hatte die Gemeindeverwaltung Waldstetten der Polizei Günzburg einen Diebstahl mitgeteilt. Zugetragen hat sich dieser zwischen Waldstetten und Hausen. Dort wurde der Radweg erneuert. Unbekannte haben den verteilten Kies wohl mit einem Bagger oder Radlader abtransportiert. Bisher hat die Polizei noch keine Hinweise auf die Verantwortlichen des ungewöhnlichen Beutezuges in Waldstetten. Auch die Rätinnen und Räte beschäftigte die Frage nach Tat und Täter.

