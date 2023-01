Radweg zum Ellzeer Ortsteil Hausen kommt in die Gänge

Plus Die Planungen für den Radweg zwischen Waldstetten und Hausen sind vorangeschritten. Der Baubeginn für das 1,08 Millionen-Projekt wird noch 2023 erwartet.

Gute Nachricht für Drahtesel-Benutzer: Noch heuer sollen die Arbeiten an dem neuen Radweg von Waldstetten zum Ellzeer Ortsteil Hausen beginnen. Im Marktgemeinderat wurde dem Projekt grünes Licht gegeben. Zugestimmt wurde ebenfalls dem Rechnungsprüfungsbericht.