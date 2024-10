Unbekannte Täter stehlen Gegenstände aus unversperrtem Auto

Unbekannte Täter haben zwischen dem 24. Oktober um 19 Uhr und dem 25. Oktober um 13 Uhr Gegenstände aus einem Auto gestohlen, das in der Hofeinfahrt am Bühl in Waldstetten geparkt war. Die Diebe entwendeten nach Angaben der Polizei unter anderem eine Handtasche mit Dokumenten sowie ein hochwertiges Fernglas aus dem unversperrten Fahrzeug. Die Polizei weist darauf hin, dass Pkw grundsätzlich nach dem Verlassen abgesperrt werden sollten, auch bei kurzen Abwesenheiten oder im eigenen Hof. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis