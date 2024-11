Staufer-Löwe in Gold geht an vier verdiente Fasnachterinnen

In feierlichem Rahmen fand am Donnerstagabend die 22. Ordensverleihung des „Staufer-Löwen in Gold“ statt. Die Auszeichnung, die für besonders treues und langjähriges Engagement im Faschings- und Fastnachtswesen des bayrisch-schwäbischen Fastnachtsverbandes (BSF) verliehen wird, gilt als höchste Ehre des Verbandes. Gastgeber der diesjährigen Verleihung waren die NZ Ulmer Donauhexen, die im festlich geschmückten Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm den Ordensempfang organisierten. Aus dem Landkreis Günzburg kommen gleich vier neue Ordensträgerinnen: Gabriele Deininger und Karin Buhl von der Knoronia Unterknöringen sowie Silke Eisele und Sigrun Gnann von der LCV Waldstetten wurden ausgezeichnet. Der „Staufer-Löwe in Gold“ wird an Mitglieder des BSF verliehen, die über Jahrzehnte hinweg eine bedeutende Rolle im Vereinsleben gespielt haben. Voraussetzungen für diese besondere Ehrung sind 22 Jahre aktive Tätigkeit in einer Führungsposition wie Vorstand, Trainer, Jugendleitung oder 33 Jahre ununterbrochenes Engagement. Gezählt wird hier ab dem 16. Lebensjahr. Die Auszeichnung unterstreicht den hohen Stellenwert des karnevalistischen Brauchtums und Tanzsports sowie der Narrenzünfte im bayrisch-schwäbischen Raum. Der bayrisch-schwäbische Fastnachtsverband betont die Bedeutung des Staufer-Löwen in Gold als Ausdruck des Dankes an jene Menschen, die Jahr für Jahr und oft ein Leben lang das kulturelle und gesellschaftliche Miteinander im Verband prägen. Die Auszeichnung würdigt das Engagement der Geehrten, die maßgeblich zur Pflege und Förderung des Brauchtums beitragen. (AZ)

