Vom Fußball-Kapitän zur Klarinetten-Karriere

Warum Markus Abenstein aus Waldstetten bei einer der bekanntesten Kapellen böhmisch-mährische Blasmusik spielt.

Im defensiven Mittelfeld war das Erzielen eines Tores eine eher seltene Angelegenheit für den früheren Kapitän des SV Waldstetten. Aber in seiner zweiten Amateurkarriere nach dem Fußball hat Markus Abenstein buchstäblich einen Volltreffer gelandet. Seit vier Jahren spielt er nicht mehr auf dem Rasen, sondern in der musikalischen "Regionalliga". Abenstein ist Klarinettist in der Tracht der Scherzachtaler Blasmusik aus Oberschwaben. Wie begeistert er von diesem besonderen Engagement ist, zeigt er am heutigen Samstag mit der Kapelle beim Maifest im Waldstetter Musikantenstadl.

Für den 35-Jährigen war die Aufnahme in den Klangkörper wie ein Sechser im Lotto. „Die werden grad auf mich warten“, dachte Markus Abenstein 2018, als ihm ein Freund eine Nachricht über einen bekannten Social-Media-Dienst vermittelte, dass die Kapelle einen Klarinettisten suchen würde. Aber dann startete der Waldstetter tatsächlich den Versuch – und stellte sich vor.

Erst die Probe, dann die Verpflichtung

Er wurde schließlich zur Probe eingeladen – und nun ist er Teil der 20-köpfigen Kapelle. Die Scherzachtaler sind in der Blasmusik-Branche ein "Top-Act", wie es so schön heißt. Ihr bekanntestes Stück ist die Polka „Böhmischer Traum“, die sogar von DJ Ötzi, dem österreichischen Schlagerstar, „gecovert“ wurde. Vor 33 Jahren vom Ravensburger Anton Gälle gegründet, hat sich die Kapelle ein weit über Baden-Württemberg hinaus gehendes Renommee erspielt. „Das ist die oberste Stufe als Amateur“, erzählt Abenstein.

Er investiert dafür jede Menge seiner Freizeit. Zu den zweistündigen Proben in Ravensburg kommen je eine Stunde Hin- und Rückfahrt dazu. Die etwa 25 Konzerttouren – zum Teil bis nach Schleswig-Holstein – absolvieren die Musiker in Transportern, die Ausstattung mit Beschallungstechnik wird in einem Anhänger mitgenommen. Der frisch verheiratete Waldstetter ist froh, dass er bei derart intensiver Freizeitbeschäftigung von seiner Familie unterstützt wird.

Auch Vater Jakob Abenstein ist als Musiker in Waldstetten aktiv

Die blasmusikalische Karriere begann für den 35-Jährigen bereits in den Kinderschuhen, denn Vater Jakob ist bei der Waldstetter Musikkapelle ebenfalls aktiv. Zu den musischen Fähigkeiten von Markus Abenstein kamen die sportlichen. Als Mittelfeldstratege schaffte er mit dem Sportverein aus der untersten Klasse zweimal den Aufstieg in die Kreisliga, zuletzt sogar mit Kapitänsbinde. Aber seine sportlichen Ambitionen hat der Waldstetter mittlerweile zugunsten der Blasmusik auslaufen lassen. Stattdessen ist er Vorstand der Musikkapelle im Ort.

Und dank stetiger Weiterbildung gehören mittlerweile einige solistische Stücke für Klarinette zum Repertoire der 30 Aktiven. Aber damit nicht genug. Der 35-Jährige, im Hauptberuf ist der Diplom-Ingenieur Arbeitsplaner bei Bosch-Rexrodt in Elchingen (Kreis Neu-Ulm), hat sogar ein eigenes Stück komponiert. Die Basis wurde auf dem heimischen Computer entwickelt. Nach dem ersten Vorspiel verpasste der Arrangeur der Scherzachtaler den Feinschliff. Und am Samstag, beim Maifest, wird die „Waldhütten-Polka“ erstmals in Waldstetten präsentiert. Bei anderen Konzerten hat das dreiminütige Stück bereits erfreuliche Resonanz erhalten, freut sich Abenstein.

Ein Riesenspektakel in Österreich: „Woodstock der Blasmusik“

Begeistert ist der 35-Jährige von den Auftritten der Scherzachtaler beim „Woodstock der Blasmusik“, einem viertägigen Blasmusikfest im österreichischen Innkreis (nahe Bad Füssing) mit tausenden Besuchern. „Es ist immer schön, auf der Bühne zu sitzen“, schwärmt Abenstein von dem Riesenspektakel, „und merkt, wie das Publikum mitgeht. Das ist einfach ein Traum.“

Information: Wer das Gastspiel der Scherzachtaler mit Markus Abenstein am Samstag im Musikantenstadl erleben möchte: Es gibt noch Restkarten (info@mk-waldstetten.de).