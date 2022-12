Waldstetten: Unbekannter nimmt fremdes Mobiltelefon an sich

Eine unbekannte Person findet in Waldstetten ein Smartphone und behält es. Nun ermittelt die Polizei wegen Unterschlagung.

Ein 66-Jähriger verlor am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages an einem unbekannten Ort im Bereich Waldstetten sein Mobiltelefon. Im weiteren Verlauf ergaben sich Erkenntnisse, dass ein bis dato unbekannter Täter das Smartphone, ein schwarzes Samsung X-Cover Pro, aufgefunden und unerlaubt an sich genommen hat. Die Polizei leitete daher ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein. Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gesucht. Sie können sich unter der Telefonnummer 0822/919-0 melden. (AZ)