Waldstetter Baugebiet könnte alternative Energieversorgung bekommen

Plus Das neue Baugebiet "Gehag III" in Waldstetten könnte mit Kalter Nahwärme versorgt werden. Wie die Bürger dann ihre Häuser heizen können.

Als „zukunftsfähig“ stuft Bürgermeister Michael Kusch ein Projekt ein, das der Marktgemeinde die Chance einer modernen umweltfreundlichen Energieversorgung bietet: Die sogenannte Kalte Nahwärme für das neue Baugebiet Gehag III. Diese Technologie setzt auf Grundwasser und Wärmepumpen. Bevor es so weit ist, muss aber erst geklärt werden, ob die Voraussetzungen in der Kommune geeignet sind.