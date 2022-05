Wie die Mammutfete in Waldstetten zu ihrem Namen kam

Nach der Jahrtausendwende wurde es einige Jahre still um die Mammutfete im Günztal – bis sich Gleichgesinnte fanden, die die Feier wiederbeleben wollten.

Wie ist es nun zu der Bezeichnung "Mammutfete" gekommen? Diese Frage müssen die rund 20 Jugendlichen vom Container Waldstetten häufiger beantworten, wenn es um ihre Kultfete geht. Andere denken bei dem Begriff "Mammut" vielleicht an den Kinohit Ice Age, wo das Mammut Manny eine der Hauptrollen spielt. In Waldstetten verbindet man das Mammut aber zuerst mit einer Feier, die an diesem Samstag in Waldstetten (Am Rohrbach ab 21 Uhr, kein Einlass unter 18 Jahren) wieder steigt.

Ende der 80er-Jahre begann alles mit einem kleinen Gartenfest mit nur wenigen Gästen. Über die Jahre hinweg wurde es zu einer Riesenfete oder anderes gesagt: zu einer Mammutfete. Der Name war geboren. Tausende von Besuchern strömten Jahr für Jahr in die kleine Marktgemeinde. Die Einwohnerzahl wurde damals wie heute stets übertroffen.

Der Container ist ein beliebter Treffpunkt in Waldstetten

Die damaligen Auflagen sind mit den heutigen keineswegs zu vergleichen. Besondere Absperrungen oder spezielles Sicherheitspersonal waren zu Beginn noch nicht üblich. Nach einigen erfolgreichen Jahren wurde 1995 das Vereinsheim errichtet und ein Verein gegründet. Der Container Waldstetten ist auch heute noch ein beliebter Anlaufpunkt für Jung und Alt. Ende der 90er fielen dann mehr und mehr die Feten ins Wasser. Der Wettergott spielte nicht mehr mit. Bei einem Open-Air Fest dieser Größe ist das wohl der wichtigste Faktor. Auch wurden die damaligen Veranstalter älter, und die Sache verlief sich so langsam. Im Juni 2000 ging dann die letzte Mammutfete über die Bühne. Das Mammut verstummte im Günztal.

Doch 16 Jahre später gab es wieder eine schlagkräftige Gruppe, die sich dieser Mammutaufgabe annehmen wollte. Anfangs belächelt, wurde die Party auf Anhieb ein Erfolg. Einige Besucher kamen mit den alten Helfershirts von damals. Auch heute noch wird mit dem ursprünglichen Logo und dem Schriftzug aus den 90ern geworben. Bei den Besucherinnen und Besuchern, die die Anfänge miterlebt haben, kommen so sicher Erinnerungen an die eigene Jugend wieder hoch.

Dieses Jahr gibt es erstmals eine Weinbar

Über die Jahre hinweg wurde das Angebot stets an die aktuellen Trends und Besucherwünsche angepasst. 2017 beispielsweise wurde extra von der ortsansässigen Brauerei Engel ein „Mammutbier“ gebraut. Dieses Jahr wird es erstmals eine Weinbar geben. Aber auch, was die Musik und die Lichteffekte betrifft, hat sich in über 20 Jahren einiges getan. Es war eben damals eine andere Zeit, als das Mammut in Waldstetten laufen lernte.

Heuer rechnen die Veranstalter nach eigenen Angaben mit rund 1500 Gästen. Die letzte Mammutfete war wegen der Corona-Pandemie 2019. "Der Gewinn wird für Vereinsausflüge, das Vereinsheim, die Außenanlage sowie für sonstige Aktivitäten hergenommen. Zu nennen wäre hier der jährliche Bau eines Faschingswagens", schreiben die Organisatoren auf Nachfrage. (AZ)