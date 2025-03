Wirtin mit Leib und Seele ist 99 Jahre alt geworden

Katharina „Käthe“ Mayer war Gastwirtin mit Leib und Seele bis ins hohe Alter. Jetzt ist die ehemalige Wirtin des Gasthauses „Zum goldenen Engel“ 99 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass sang die Chorgemeinschaft Waldstetten ihrem Ehrenmitglied zu seinem Geburtstag ein Ständchen. Dazu besuchte der Chor Käthe Mayer im AWO-Seniorenheim in Krumbach, wo sie jetzt eine stillere Zeit verbringen darf. Sie hatte auch schwierige Zeiten zu überstehen. Ihr Mann verstarb bereits sehr früh und so musste sie plötzlich die Verantwortung für vier kleine Kinder, die Brauerei und die Gastwirtschaft übernehmen. Das Gasthaus „Zum goldenen Engel“ war weit und breit bekannt. Es war auch das Vereinslokal der Chorgemeinschaft Waldstetten und früher des Männergesangvereins Waldstetten. Üblich war, dass die meisten der mehr als 30 Männer nach der Probe bei ihr im Gasthaus einkehrten. Die Tische waren immer bereits hergerichtet, und die Wirtin wusste schon im Voraus, was jeder gerne trinken wollte. Gar mancher Abend war lustig und endete erst zu später Stunde. Wenn sie von der Tagesarbeit müde war, legte sie sich in der Küche aufs Sofa, stets bereit, ein leeres Glas wieder zu füllen. Die meisten ehemaligen Sänger hat sie überlebt, obwohl früher das Rauchen im Gasthaus üblich war. Ihre Wegbegleiter hoffen, dass sie auch noch den 100. Geburtstag bei zufriedenstellender Gesundheit erreichen kann.

Waldstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Chorgemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gasthaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis