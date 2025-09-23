Icon Menü
Wann kommt der Glasfaserausbau in Ichenhausen?

Ichenhausen

Wann kommt der Glasfaserausbau in Ichenhausen?

Im vergangenen Jahr hat die Telekom mitgeteilt, den Ausbau auf Eis zu legen. Wie es jetzt weitergeht, wird auf der ersten Bürgerversammlung in Ichenhausen diskutiert.
Von Heike Schreiber
    Im vergangenen Jahr hat die Telekom angekündigt, den Glasfaserausbau in Ichenhausen auf Eis zu legen. Wie es jetzt weitergeht, wurde auf der Bürgerversammlung in Ichenhausen diskutiert.
    Im vergangenen Jahr hat die Telekom angekündigt, den Glasfaserausbau in Ichenhausen auf Eis zu legen. Wie es jetzt weitergeht, wurde auf der Bürgerversammlung in Ichenhausen diskutiert. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    Was wird aus dem Glasfaserausbau in Ichenhausen? Das Thema ist und bleibt ein Dauerbrenner auf Bürgerversammlungen. Im vergangenen Jahr drehte sich beim Auftakt der Bürgerversammlung alles darum, dass die Deutsche Telekom überraschend mitgeteilt hatte, den geplanten kostenlosen Glasfasernetzausbau für 3750 Haushalte in Ichenhausen und Umgebung auf Eis legen zu müssen. Heuer auf der ersten Versammlung, die in der ehemaligen Synagoge eine Premiere feierte, landete das Thema wieder auf dem Tableau. Auf die Frage, wie lange man noch auf schnelleres Internet warten müsse, hatte Bürgermeister Robert Strobel eine Neuigkeit im Gepäck.

