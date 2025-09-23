Wann kommt der Glasfaserausbau in Ichenhausen?

Was wird aus dem Glasfaserausbau in Ichenhausen? Das Thema ist und bleibt ein Dauerbrenner auf Bürgerversammlungen. Im vergangenen Jahr drehte sich beim Auftakt der Bürgerversammlung alles darum, dass die Deutsche Telekom überraschend mitgeteilt hatte, den geplanten kostenlosen Glasfasernetzausbau für 3750 Haushalte in Ichenhausen und Umgebung auf Eis legen zu müssen. Heuer auf der ersten Versammlung, die in der ehemaligen Synagoge eine Premiere feierte, landete das Thema wieder auf dem Tableau. Auf die Frage, wie lange man noch auf schnelleres Internet warten müsse, hatte Bürgermeister Robert Strobel eine Neuigkeit im Gepäck.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89335 Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Glasfaserausbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis