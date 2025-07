Warnstreik im WBack-Werk in Leipheim: Produktionsbänder stehen ab Mittag still

Protest gegen „kleine Brötchen“ beim Lohn: Im Wback-Werk in Leipheim laufen am Donnerstag für neun Stunden keine Brötchen vom Band. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Schwaben hat zum Warnstreik bei dem Backwarenhersteller aufgerufen und will die Produktion der kompletten Spätschicht lahmlegen. Davon werde, so die NGG, unter anderem auch die Produktion von Burger-Brötchen für die Fastfood-Kette Burger-King betroffen sein, die in Leipheim hergestellt würden.

„Mit der Arbeitsniederlegung wollen die Wback-Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Statt ‚Lohn-Sparbrötchen‘ zu servieren, müssen die Arbeitgeber endlich ein akzeptables Angebot in den laufenden Tarifverhandlungen für die bayerische Brotindustrie vorlegen. Dass der Landesinnungsverband auch bei der zweiten Tarifrunde massiv auf die Lohnbremse getreten ist, hat bei den Wback-Beschäftigten für Wut und Enttäuschung gesorgt“, so Paul Stüber von der NGG-Region Schwaben. Der „Back-Frust“ bei den Beschäftigten sei auch deswegen so groß, weil Bayern bei den Löhnen in der Brotindustrie im deutschlandweiten Vergleich Schlusslicht sei. „Dieser Abstand muss endlich aufgeholt werden. Bayern ist eines der teuersten Bundesländer und trotzdem haben wir die schlechtesten Tariflöhne. Dafür gibt es in der Belegschaft keinerlei Verständnis mehr“, so Stüber. Die Forderung der NGG nach einer Erhöhung der Löhne und Gehälter um sieben Prozent ebne hierzu den Weg.

Es ist nicht der erste Streik vor dem Werk im Kreis Günzburg. Vor rund einem Jahr, im Juni 2024, haben rund 30 Beschäftigte der Firma am Standort Leipheim ihre Arbeit niedergelegt. Seit über einem Jahr zieht sich der Streit in Bayern zwischen den Arbeitgebern in der Brotindustrie und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. (AZ, sohu)