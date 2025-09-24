Warum in Jettingen-Scheppach fünf Platanen gefällt werden

Bei Kanalbaumaßnahmen und den damit verbundenen Sanierungsarbeiten in der Konrad-Adenauer-Straße in Jettingen kam es heraus: Mehrere Platanen wurzelten nicht in die Tiefe, das Wurzelwerk hatte sich flach direkt unter der Asphaltschicht ausgebreitet. Selbst die Gehwege wölbten sich nach oben. Was tun? Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses mussten in der jüngsten Sitzung eine Entscheidung treffen,

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89343 Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Platane Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis