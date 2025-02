Bauarbeiten für das neue Bauhofgebäude haben begonnen

Ständiges Hin- und Herfahren zwischen dem Leipheimer Norden und dem Areal Pro: Das ist für die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs aktuell noch Alltag. Die Maschinen und Geräte sind wegen Platzmangels längst in Hallen auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts untergebracht, die Aufenthaltsräume der Bauhofmitarbeiter aber befinden sich bis heute im alten Gebäude neben Klärwerk und Bahnlinie. „Jetzt wird das Ganze zusammengeführt“, versprach Leipheims Bürgermeister Christian Konrad beim offiziellen Spatenstich für den Neubau auf dem Areal-Pro-Gelände. Mit dem neuen Gebäude sollen in Zukunft alle Räumlichkeiten wieder an einem Ort sein. Besonders Bauhofleiter Markus Kastler zeigte sich erfreut.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christian Konrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis