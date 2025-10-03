Drei Jahre nach der Überschwemmung in der Hammerschmied-Siedlung: Stautafeln weiter offen

Drei Jahre später können sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Hammerschmied-Siedlung noch gut erinnern, wie es war, als braune Brühe ihre Keller, Autos und Hauseingänge flutete. Früh am Morgen des 3. Oktober 2022 regnete es schon mehrere Stunden stark, der Pegel der Mindel stieg immer weiter. An der Wehranlage südlich der Siedlung staute sich das Wasser im Flussbett an und suchte sich einen Ausweg über die Felder in die Häuser. Die Überschwemmung in der Nacht auf den 3. Oktober 2022 hat damals einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Bei Sylvia Wolfmiller und ihrer Familie wurde durch die Wucht des Wassers die Bodenplatte im Keller herausgehoben, erzählt sie heute. An die 100.000 Euro Schaden entstanden. „Zum Glück hat ein Teil die Elementarversicherung gezahlt“, so die Anwohnerin. Bereits kurz nach der Katastrophe und auch jetzt noch geht es den rund 40 Haushalten in der Hammerschmied-Siedlung nicht darum, „große Schadensansprüche“ geltend zu machen. Sie wollen wissen: Wie werden wir in der Zukunft geschützt?

