Vom Erdboden verschluckt: Wenn Menschen vermisst werden

Vergangenen Donnerstag sorgte ein Vermisster in Ichenhausen für eine großangelegte Suchaktion: Ein Mann aus dem Raum Stuttgart sollte zur Untersuchung in die Fachklinik. Kaum angekommen, floh er jedoch. Nachdem ein gesundheitliches Risiko für den Patienten nicht ausgeschlossen werden konnte, waren rund 100 Personen sowie mehrere Rettungshunde, Drohnen und Hubschrauber an seiner Suche beteiligt. Spätabends konnte ein Angehöriger allerdings Entwarnung geben, da der Mann wohlbehalten zu Hause aufgetaucht war. Nicht immer finden Vermisstenfälle ein solch glückliches Ende. Christian Lindstedt vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West klärt darüber auf, wann eine Person als vermisst gilt und was Angehörige selbst unternehmen können. Der Pressesprecher hat auch eine Theorie, warum im Landkreis Günzburg in den vergangenen Jahren vergleichsweise viele Personen als vermisst galten.

