Waschbären in Leipheim? Jäger warnt vor Panik, rät aber zu Vorsicht

Anfang September war Gerhard Deuringer in seinem Jagdgebiet unterwegs. Der für den Bereich Leipheim-Süd zuständige Jagdpächter stellte seinen Wagen in der Nähe des früheren Trimm-Dich-Pfads in Leipheim ab und marschierte auf dem Feldweg entlang des Donauwaldes los. Es dauerte aber nicht lange, da hörte der 68-Jährige etwas, das ihn aufhorchen ließ. „Da waren komische Geräusche“, erinnert er sich an seine erste und bislang einzige Begegnung mit einer Gruppe Waschbären, von denen seitdem vermutet wird, dass sie sich im Nordosten der Stadt aufhalten. Später hörte Deuringer die Tiere nicht nur, er bekam sie auch zu sehen. Um die zehn Exemplare, so die Schätzung des Jägers, könnten sich dort derzeit befinden. Das Problem: Die Tiere mit dem schwarzen Fell im Gesicht, das aussieht wie eine Maske, wirken zwar niedlich. Laut dem Jagdpächter können sie für Menschen aber eine nicht zu unterschätzende Gefahr darstellen. Vor allem dann, wenn sie sich wie in Leipheim in der Nähe von Wohngebieten rumtreiben.

Für den 68-Jährigen, der dort schon seit 30 Jahren die Jagdpacht hat, war es die erste Begegnung überhaupt mit Waschbären. Die Vierbeiner gelten in Deutschland als invasive Art und sind eigentlich in Nordamerika heimisch. Laut dem Deutschen Jagdverband breiteten sich die Tiere hierzulande in den vergangenen Jahren stark aus. Ob auch die Population in der Region zugenommen hat, kann das Landratsamt in Günzburg auf Nachfrage nicht sagen. „Grundsätzlich sind Sichtungen von Waschbären gemäß Jagdrecht nicht meldepflichtig, weshalb keine Zahlen bekannt sind“, teilt ein Sprecher mit. Die Zahl der toten Exemplare, die Jägerinnen und Jäger im Landkreis seit 2015 der Jagdbehörde mitgeteilt haben, lässt aber einen leichten Anstieg vermuten. 2023 waren es zum Beispiel zehn, in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils nur einer oder keiner.

Leipheim: Jagdpächter spricht von zehn Waschbären im Donauwald

Nachdem Jagdpächter Deuringer Anfang September zuerst ihre Laute vernommen hatte, bekam er die nachtaktiven Tiere mithilfe von moderner Technik wenig später auch zu Gesicht: „Ich habe durch die Wärmebildkamera fünf Waschbären davonlaufen sehen.“ Er habe außerdem wahrgenommen, wie sich weitere Tiere über ihm in den Bäumen bewegten. Das Habitat nordöstlich von Leipheim sei für die Marderverwandten attraktiv. „Der Auwald ist für sie prädestiniert, er bietet für Allesfresser die beste Grundlage.“ Im Wasser der Donau fänden die Tiere Fische, im Dickicht des Waldes wiederum pflanzliche Nahrung.

Aber die Nähe zu der angrenzenden Wohnsiedlung bereitet dem 68-Jährigen Sorge. „So putzig sie sind, so gefährlich sind sie auch“, warnt der Jäger. Waschbären könnten teils stark aggressiv auf Menschen reagieren, vor allem wenn sie sich bedroht fühlten. Durch Bisse könnten Krankheiten übertragen werden, das gelte auch für den Kot. „Auch Hundebesitzer sollten aufpassen“, sagt Deuringer. Ihm seien Fälle bekannt, in denen die Kleinbären Haustiere angegriffen hätten.

Besonders heikel: Waschbären nisten sich gerne in Häusern ein. Wie der Jäger erklärt, klettern sie zum Beispiel über Äste in den Dachstuhl. „Die Kerle sind klug und lernfähig.“ Hätten sie sich einmal Zugang verschafft, würden die Tiere alles durchwühlen und Ausscheidungen hinterlassen. „Das sind äußerst unbequeme Hausgenossen, wenn sie mal im Haus sind.“

Jagdpächter in Leipheim gibt Tipps zum Schutz vor Waschbären am Haus

Für Hausbesitzer, die sich schützen wollen, hat der Experte Tipps: So sei es wichtig, alle potenziellen Zugänge zum Dach gut zu sichern, etwa mit Metallgittern oder Blechmanschetten. Auch sei darauf zu achten, dass die Allesfresser am Haus keine Nahrung finden. Deuringer rät deshalb, Mülltonnen mit schweren Steinen oder Spanngurten zu sichern. Fallobst, Hunde- oder Katzenfutter im Garten würden die Tiere ebenfalls anlocken. Auf der Homepage der Stadt Leipheim sind weitere Empfehlungen des Jägers zu finden.

Haben sich Waschbären bereits eingenistet, können Hausbesitzer versuchen, sie mit Gerüchen zu vergrämen: Wie der 68-Jährige sagt, würden Lavendel, Mottenkugeln oder ein Sud aus Chilischoten und Cayenne-Pfeffer die Tiere mitunter vertreiben. Wer auf Nummer sicher gehen will, solle einen Kammerjäger rufen.

Sind die die in Leipheim gesichteten Waschbären doch nur auf dem Durchzug?

Deuringer selbst versucht seit einigen Wochen, die von ihm vermutete Waschbärengruppe mit Futter weiter ins Innere des Donauwaldes zu locken. Bislang aber ohne Erfolg: Noch ging dem Jäger keines der Tiere vor die Linse der von ihm installierten Wildkameras. Theoretisch dürfte er sie auch jagen, Waschbären sind nämlich nicht geschützt. In dem Gebiet rund um den Trimm-Dich-Pfad sei aber auch das keine Option, sagt der Jagdpächter. „Ich darf dort nicht schießen, weil Häuser und Menschen in der Nähe sind.“

Zusammenfassend rät der 68-Jährige: „Panikmache brauchen wir nicht, man muss halt vorsichtig sein.“ Nach wie vor bestehe auch die Möglichkeit, dass die Kleinbären in Leipheim nur gesichtet wurden, weil sie gerade auf dem Durchmarsch waren.