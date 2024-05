48-Jährige stürzt mit Pedelec

Auf ihrer Fahrt Richtung Günzburg stürzte eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin am Sonntag und verletzte sich. Sie musste ins Krankenhaus.

Eine 48-jährige Frau war am Sonntagnachmittag mit ihrem Pedelec auf der Denzinger Straße in Wasserburg unterwegs. Auf ihrer Fahrt Richtung Günzburg stürzte sie ohne erkennbaren Grund mit ihrem Pedelec. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau, so dass sie der Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Kreiskrankenhaus brachte. (AZ)