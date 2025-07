An der Grund- und Mittelschule Wasserburg haben alle einen Abschluss erreicht

An der Grund- und Mittelschule Wasserburg fand die Abschlussfeier der 9. Klasse statt. Dabei wurden 19 Absolventinnen und Absolventen geehrt, die alle den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule erreicht haben. Außerdem erreichten von 17 Prüflingen 15 Schülerinnen und Schüler den Qualifizierenden Mittelschulabschluss. Mit dieser Quote konnte die Klasse 9a der Grund- und Mittelschule Wasserburg an die Erfolge der vergangenen Schuljahre anknüpfen.

Besonders geehrt wurde bei der Abschlussfeier der Schüler Jannik Laumer für den besten Abschluss mit einer Gesamtnote von 1,8. Ebenfalls wurden die besten Projektprüfungen ausgezeichnet, die von den Schülerinnen Simaf Akid und Elif Halatli und den Schülern Tamer Halatli und Jannik Laumer abgelegt wurden. Die Reden der Schulleitung und der Ehrengäste sowie die musikalische Umrahmung durch den Musikverein Wasserburg, vieler Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrkräfte bildeten dabei einen würdigen Rahmen für die gelungene Veranstaltung. (AZ)