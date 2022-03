Wasserburg

Ein neues Wohngebiet soll mitten in Wasserburg entstehen

Plus Über 30 Jahre lang wurde über das Minholz-Areal im Günzburger Stadtteil Wasserburg diskutiert. Nun hat der Stadtrat den Bebauungsplan beschlossen.

Von Michael Lindner

Eine Industriebrache in enger Nachbarschaft zu einem chemieverarbeitenden Unternehmen – das sind keine günstigen Voraussetzungen, um ein Wohngebiet zu entwickeln. Diese Erfahrung hat die Stadt Günzburg in den vergangenen Jahrzehnten gemacht. Seit 1988 beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Areal mitten in Wasserburg, in der jüngsten Sitzung ist eine Entscheidung gefallen. Die Wohnbebauung kann kommen. Was auf dem Gelände genau geschieht.

