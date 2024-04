Frühlingsfest mit Musik, Mallorcastimmung und Ministerpräsident

Zum dritten Mal findet das Günzburger Frühlingsfest statt. Fünf Tage lang wird beim Sportheim Wasserburg gefeiert. Und auch Markus Söder wird dabei sein.

Der TSV Wasserburg feiert seinen 100. Geburtstag - und das ausgiebig. Im Rahmen des Frühlingsfestes, das zum dritten Mal stattfindet, wird an fünf Tagen beim Sportheim gefeiert. Und neben musikalischen Gästen hat sich auch Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, der ein ganz besonderes Präsent im Gepäck haben wird.

Vom 8. bis 12. Mai gibt es im Festzelt im Günzburger Stadtteil Wasserburg vielfältige Unterhaltung. Der Eintritt auf den Vorplatz und zur Streetfoodmeile sind jeden Tag frei, für die Partyabende gibt es Tickets im Vorverkauf.

Das Programm beim Frühlingsfest in Günzburg

Los geht es am Mittwoch, 8. Mai: Ab 18 Uhr ist Einlass auf das Gelände mit der Foodtruckmeile. Die Dorfrocker kommen dann um 20.30 Uhr auf die Bühne und ab Mitternacht ist dann Aftershow-Party mit DJ Brandy angesagt.

Mit einem Festzeltgottesdienst um 9 Uhr beginnt dann der Donnerstag. Offiziell wird das Fest um 10 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet. Zünftig geht es dann weiter mit der Musik der Donau4Musikanten. Bei mehreren Runden Maßkrugstemmen locken dann Gewinne, und ab 16 Uhr geht es dann in den Festzeltabend mit der Band Loimsiederbrass. Ein Oldtimertreffen lockt Freunde von klassischen Fahrzeugen sicher ebenfalls an.

Der Freitag steht dann im Zeichen von „Bierzelt meets Mallorca“. Das Gelände öffnet um 18 Uhr, Auftritte von Carolina, Julian Benz und Rumbombe wechseln sich mit der Musik von DJ Brandy ab.

Aufstellen zum Festumzug heißt es dann am Samstag um 16.15 Uhr. Um 18 Uhr beginnt im Zelt der Festabend mit Grußworten, Auftritt der Zumba-Gruppe und Ehrungen. Dann sind ab 20.30 Uhr die Bätscher Buam mit ihrem Auftritt dran, und für die After-Show-Party hat sich ein Special Guest angekündigt.

Ministerpräsident Söder überreicht in Günzburg das Schoko-Ei

Auch am Sonntag ist ein spezieller Gast vor Ort: Um 10 Uhr startet zunächst der Weißwurstfrühschoppen mit dem Musikverein Wasserburg, bevor um 11 Uhr der politische Frühschoppen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beginnt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder überreicht in Günzburg das Schokoladen-Ei mit seinem Foto. Foto: Markus Söder/Instagram/dpa

Im Rahmen seines Besuchs will Markus Söder auch das berühmt gewordene Schokoladen-Ei mit seinem Konterfei überreichen, das der Ministerpräsident medienwirksam auf seiner Instagram-Seite verlost hatte. Eine Günzburgerin hat das gute Stück gewonnen. Ab 13 Uhr verspricht der Musikverein dann einen fetzigen Festausklang und um 14.30 Uhr gibt es noch eine Zaubershow mit Manfred Haber zu sehen. (AZ)

Info: Tickets für die Partyabende am Mittwoch, Freitag und Samstag im Festzelt können im Vorverkaufspreis erworben oder online unter www.urbanmotion.de/fruehlingsfest bestellt werden. Die Abendkasse ist durchgehend geöffnet. Tischreservierungen sind per WhatsApp-Nachricht mit dem Codewort „Tisch-GZ24“ an 0173/2712163 möglich.