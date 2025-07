„Handwerkskunst“ für die Schule

In den letzten Wochen hatte die Klasse BGJ-Zimmerer des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Günzburg die Gelegenheit, ein Projekt für die Grund- und Mittelschule Wasserburg durchzuführen. Ziel war es, drei Sitzgruppen zu bauen, die jeweils aus zwei Bänken und einem Tisch bestehen. Dieses Projekt bot den Schülerinnen und Schülern eine tolle Möglichkeit, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu zeigen und einen sichtbaren Beitrag zur Pausenhofgestaltung der Grund- und Mittelschule Wasserburg zu leisten. Die Sitzgruppen wurden so geplant, dass sie sowohl für die Grundschüler als auch für die Mittelschüler geeignet sind. Die Idee hinter diesen „Brotzeitbänken“ ist es, den Kindern einen gemütlichen Platz für ihre Pausen zu bieten, an dem sie gemeinsam essen, sich austauschen oder einfach nur entspannen können.

Die Planung und der Bau der Sitzgruppen fand in der Werkstatt der Berufsschule in Team- und Gruppenarbeit statt. Die Montage der Sitzgruppen erfolgte direkt auf dem Pausenhof der Grund- und Mittelschule. In zwei Gruppen bauten die Schülerinnen und Schüler die Teile zusammen und brachten alles an Ort und Stelle. Es war ein schönes Gefühl für sie, die fertigen Sitzgruppen zu sehen und zu wissen, dass sie etwas geschaffen hatten, das von den Kindern genutzt wird und ihnen Freude bereitet.

Nach getaner Arbeit wurden die Schülerinnen und Schüler mit einer leckeren Brotzeit belohnt. Dank des Elternbeirats gab es reichlich Leberkäsesemmeln und Getränke. Diese gemeinsame Pause bot Gelegenheit, sich über die gelungene Arbeit zu freuen. Nun sind die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule an der Reihe: Sie dürfen die Sitzgruppen in ihren Schulfarben gestalten. Das BGJ-Zimmerer ist schon gespannt, wie bunt und kreativ die Bänke und Tische am Ende aussehen werden. Insgesamt war dieses Projekt für die Beteiligten eine lehrreiche und spannende Erfahrung, die allen viel Spaß gemacht hat.

