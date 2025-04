Jahreshauptversammlung 2025 des Obst- und Gartenbauvereins Günzburg

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins in der TSV Sportgaststätte in Wasserburg begrüßte Max Schmidt alle Gäste sowie die Vertreterin der Stadt Günzburg, Ruth Niemetz. Anschließend gaben die Vorsitzenden Max Schmidt und Wilhelm Weiss einen kurzen Rückblick auf das vergangene, wetterbedingt durchwachsene und arbeitsreiche Gartenjahr des Vereins. Auf die geplanten Aktivitäten im neuen Vereinsjahr wurde ebenso hingewiesen. Die Höhepunkte für dieses Jahr sind wiederum das beliebte Maibaumfest in Günzburg mit Kaffee- und Kuchenverkauf durch den OGV und der Tagesausflug zum Kuchlbaur Hundertwasserturm mit Führung und einem anschließenden Besuch des Weltenburger Klosters. Der nachfolgende Bildvortrag von Kreisfachberater Alexander Sailer zeigte die Vielfalt und Vorkommen von Gesteinen und ihrer kreativen Verwendung in unseren Gärten auf. Im Anschluss wurden die Ehrungen für 25, 40 und 50 Jahre Zugehörigkeit zum Verein vorgenommen. Das Grußwort der Stadt Günzburg überbrachte Ruth Niemetz. Mit dem Schlusswort der Vorstände und dem Wunsch nach Verstärkung und Verjüngung des Vereins endete die Jahreshauptversammlung.

