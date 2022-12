Wasserburg

18:18 Uhr

Mittelschule Wasserburg muss Platz für gebundenen Ganztag machen

Plus In der Grundschule Wasserburg wird ein gebundenes Ganztagsangebot eingeführt. Da der Platz fehlt, muss die Mittelschule weichen. Teils heftige Kritik aus dem Stadtrat.

"Wir schlachten die kleine Mittelschule Wasserburg" – so drastisch formulierte Stadträtin Birgit Rembold (GBL/Grüne) in der jüngsten Stadtratssitzung die Entscheidung, die Mittelschule aufzugeben. Die Schule sei aus ihrer Sicht ein "Bauernopfer", da es in den Grundschulen nicht mehr Platz gebe. Denn die Zukunft der Mittelschule in Wasserburg hängt eng mit einer Entwicklung in den Grundschulen zusammen.

