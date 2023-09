Wasserburg

Sanierungen der Sport- und Leichtathletikanlage ist abgeschlossen

Eignungstest überstanden: Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (rechts) übergibt die sanierte Sportanlage an Vereinsvorsitzenden und Ortssprecher Philipp Rauner.

Die Laufbahn sowie das Kleinspielfeld auf dem Sportplatz in Wasserburg sind wieder in Schuss. Drei Monate dauerten die Arbeiten an.

Die Laufbahn sowie das Kleinspielfeld auf dem Sportplatz in Wasserburg sind wieder in Schuss. Drei Monate dauerten die Arbeiten an.

Hier kann nun wieder fleißig trainiert werden: Die etwa dreimonatigen Sanierungsarbeiten an der Sport- und Leichtathletikanlage in Wasserburg sind abgeschlossen. Die Arbeiten umfassten die Erneuerung der Belagsaufbauten auf der Laufbahn und dem Kleinspielfeld der Freizeitanlage. Nach dem Einfassen der gesamten Anlage mit neuen Bordsteinen und der Herstellung eines wasserdurchlässigen Unterbaus wurde ein spezieller Kunststoff als Oberbelag sowie abschließend die Spielfeld- und Laufbahnmarkierungen aufgebracht. Wichtige Investition in Wasserburg Ab sofort kann auf der Laufbahn wieder trainiert und das sanierte Kleinspielfeld sowohl als Anlaufbahn für den Weitsprung als auch fürs Basketballspiel genutzt werden. Dafür ist aktuell zusätzlich die Beschaffung neuer Basketballkörbe in Planung. „Hier wurde in einer guten Kooperation zwischen dem TSV Wasserburg und der Stadt Günzburg eine wichtige Investition für die Sport- und Leichtathletikanlage des Vereins getätigt", sind sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und der Wasserburger Ortssprecher Philipp Rauner, der zugleich Vereinsvorstand ist, sicher. (AZ)

