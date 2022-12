Wasserburg

18:18 Uhr

Wasserburger Rektorin Marion Vega sieht große Fragezeichen

Marion Vega leitet die Grund- und Mittelschule in Wasserburg.

Plus Die Entscheidung, die Mittelschule zu schließen, löst bei den Beteiligten gemischte Reaktionen aus. Schulamtsdirektor Schulze spricht über Herausforderungen.

Grund- und Mittelschulrektorin Marion Vega: "Ich war auf die Entscheidung ein bisschen vorbereitet, aber die Hoffnung starb zuletzt. Es geht eigentlich um den gebundenen Ganztag in den Grundschulen und hat sich leider letztlich dazu entwickelt, die Mittelschule Wasserburg mit reinzuziehen. Ich finde es sehr schade, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als eine funktionierende Mittelschule zu schließen. Ich weiß nicht, wie es mit mir und den anderen Lehrern weitergeht. Es wird mit Sicherheit einen ganz gewaltigen Umschwung und Personalabgänge geben, denn wenn wir nicht mehr so viele Klassen haben, werden auch nicht mehr so viele Lehrer benötigt."

