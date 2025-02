Vollsperrung der GZ26 in Opferstetten wegen Wasserrohrbruch

Nach einem Wasserrohrbruch in Opferstetten ist die Kreisstraße GZ26 in beide Richtungen voll gesperrt. Laut Viola Renz vom Staatlichen Bauaumt Krumbach hat der Bruch einer größeren Trinkwasserleitung am Mittwochmittag die gesamte Kreisstraße unterspült. Noch sei unklar, wie genau es zu dem Schaden kam. „Wegen Gefahr im Verzug ist die Straße nun aber für unbestimmte Zeit gesperrt“, erklärt die Gebietsinspektorin im nördlichen Landkreis Günzburg gegenüber unserer Redaktion. Wie gravierend der Schaden an der Fahrbahn ausgefallen ist, wird derzeit ermittelt. Der Alarm erreichte die örtlichen Feuerwehren um 12.09 Uhr.

Die GZ26 ist nach einem Rohrbruch unterspült worden. Foto: Staatliches Bauamt Krumbach

Autofahrer kommen über eine Umleitung über Unterfahlheim, Echlishausen, Bühl nach Opferstetten. Im Einsatz waren die Feuerwehren Echlishausen und Fahlheim. Bei dem Vorfall kam es zu keinen Personenschäden. (AZ/nabal)