Segler-Nachwuchs besteht in Günzburg seine Reifeprüfung

13 Jugendliche der SGS Schwaben in Günzburg erhalten ihre Segelscheine. Wie es nun für sie weiter geht.

So sieht erfolgreiche Jugendarbeit aus: 13 Jugendliche der SGS Schwaben in Günzburg haben ihre Prüfung zum Jugendsegelschein beziehungsweise (ab 14 Jahren) Sportsegelschein bestanden.

Monatelang geübt

Seit Ende März 2022 hatten die Segel-Neulinge gemeinsam auf dem Mosswaldsee geübt und sich zusätzlich die nötige Theorie angeeignet. In langsamen Schritten wurden die Kinder und Jugendlichen an das Segeln herangeführt. Mit der Zeit wurden die Teilnehmenden immer sicherer im Umgang mit ihren Booten und konnten schwierigere Kurse, wie das Segeln gegen den Wind, ohne große Hilfe meistern. Zu jedem Trainingstermin kamen neue Inhalte hinzu, die sich in ihrer Schwierigkeit steigerten. Interessant zu beobachten war, dass die jüngeren Teilnehmer mit den Optimisten beim Auf- und Abbauen der Boote deutlich schneller waren als die Älteren, die mit den ILCA-Dingis (früher Laser) unterwegs waren.

Jeder musste eine mündliche Prüfung und eine Knotenprüfung ablegen, bevor es ans Boote aufbauen und an die praktische Prüfung ging. Die Ausbilder Kathrin und Stefan Theer sowie Oli Zimmermann machten sich an die Auswertung der Prüfungsergebnisse. Alle Jugendlichen hatten bestanden und konnten ihren Schein im Rahmen einer kleinen Zeremonie entgegennehmen.

Neue Boote stehen auf dem Programm

Mit der Scheinübergabe ist die Nachwuchs-Ausbildung nicht beendet. Im Herbst 2022 geht es weiter, hier stehen neue Boote oder die Vertiefung in Richtung Regattasport auf dem Programm. Wer will, darf dann auf Zweihandboote umsteigen. (AZ)

