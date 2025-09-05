Icon Menü
Wechsel an der Dominikus-Zimmermann-Realschule: Markus Lukas ist neuer Schulleiter

Günzburg

Markus Lukas leitet jetzt die Dominikus-Zimmermann-Realschule

Fast unbemerkt hat sich an der Günzburger Realschule ein Wechsel vollzogen. Was mit dem bisherigen Leiter passiert ist und wer der neue Mann ist.
Von Heike Schreiber
    Das ist jetzt seine neue "alte" Schule: Markus Lukas unterrichtete zehn Jahre lang an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg, ehe er als Konrektor nach Ichenhausen wechselte. Jetzt kehrt er als Schulleiter an seine alte Wirkungsstätte zurück.
    Das ist jetzt seine neue "alte" Schule: Markus Lukas unterrichtete zehn Jahre lang an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg, ehe er als Konrektor nach Ichenhausen wechselte. Jetzt kehrt er als Schulleiter an seine alte Wirkungsstätte zurück. Foto: Heike Schreiber

    Das Telefonieren ist noch so eine Sache. Da muss sich Markus Lukas genau darauf konzentrieren, dass er sich richtig meldet. Und nicht mehr, wie in den vergangenen zwölf Jahren, automatisch die Hans-Maier-Realschule nennt, sondern seine neue berufliche Wirkungsstätte. Denn seit 1. September ist der 55-Jährige der neue Rektor der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Das Umlernen des Namens sollte aber kein Problem sein, denn Lukas kennt die Einrichtung aus früheren Jahren als Lehrer nur zu gut. Für ihn ist es quasi ein Heimkommen, ein „Comeback in neuer Funktion“. Eher leise ist der Wechsel über die Bühne gegangen, für Außenstehende kommt er ziemlich überraschend. Hat doch der bisherige Leiter Oliver Wahl die Schule erfolgreich geführt.

