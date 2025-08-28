Wechsel im Legoland-Führungsteam: Vom Finanzexperten zum strategischen Mitgestalter

Mit Martin Neumeister ernennt das Legoland Deutschland Resort einen neuen zweiten Geschäftsführer, der das Unternehmen von der ersten Stunde an kennt, das teilt das Legoland in einer Pressemitteilung mit. Nun verstärkt er das Führungsteam rund um Geschäftsführerin Manuela Stone. In seiner neuen Rolle wird Neumeister eng mit Stone zusammenarbeiten und die Geschäftsführerin bei der Weiterentwicklung des Resorts weiterhin aktiv unterstützen. Neumeister folgt damit auf Timothy De Young, Direktor des Finanzbereichs und zweiter Geschäftsführer, der sich nach 24 Jahren Teamzugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet hat.

Martin Neumeister ist bereits seit 2001 ein Teil des Legoland Teams

Bereits seit 2001, noch vor der offiziellen Eröffnung des Freizeitparks, ist Neumeister Teil des Legoland Deutschland Teams. Zunächst als Leiter der Abteilung Rechnungswesen, später auch als Prokurist. Seit 2017 verantwortet er zusätzlich den hauseigenen Reiseveranstalter Legoland Holidays. Mit der erfolgreichen Expansion in den touristischen Direktvertrieb zeigte er seine ausgeprägte strategische Kompetenz und erschloss ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld für das wachsende Resort, erklärt das Unternehmen weiter. „Martin Neumeister ist seit vielen Jahren Impulsgeber für die Weiterentwicklung unseres Resorts und wichtiger Teil meines Führungsteams“, lobt Geschäftsführerin Manuela Stone. „Mit seinem tiefen Verständnis für technologische Innovationen bringt er regelmäßig Ideen ein, die unser Resort nachhaltig voranbringen. Ich freue mich sehr darauf, ihn weiterhin an meiner Seite zu haben und das Legoland Deutschland Resort gemeinsam in die Zukunft zu führen.“

Neumeister sieht seine zentrale Aufgabe darin, Geschäftsführerin Manuela Stone gezielt bei der Weiterentwicklung des Legoland Deutschland Resorts zu unterstützen. Im Mittelpunkt stünden dabei insbesondere die finanzstrategische Begleitung von Investitionen, die nachhaltige Expansion und die kontinuierliche Steigerung der Gästezufriedenheit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Resorts sind für ihn dafür der ausschlaggebende Faktor: „Ihr Engagement und ihre Leidenschaft sind entscheidend für unseren Erfolg und die Grundlage dafür, dass wir Ziele erreichen und Gäste begeistern können.“

Neumeister: „Stadt und Landkreis schaffen seit Jahren optimale Voraussetzungen“

Aber auch die enge Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landkreis Günzburg ist für ihn ein wichtiger Erfolgsfaktor: „Ob es um Infrastrukturmaßnahmen, Verkehrsanbindungen oder die nachhaltige Entwicklung der Region geht – Stadt und Landkreis schaffen seit Jahren optimale Voraussetzungen für das Wachstum unseres Resorts. Diese Zusammenarbeit ist von enormer Bedeutung und wir sind außerordentlich dankbar für die starke Partnerschaft.“

Geschäftsführerin Stone blickt auf die Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Wegbegleiter Timothy De Young zurück: „Timothy De Young hat mit mir gemeinsam das Resort sicher und kompetent geführt, durch erfolgreiche, aber auch durch herausfordernde Zeiten. Er war über all die Jahre hinweg nicht nur ein kompetenter Kollege, sondern ein vertrauensvoller Partner, der mich immer ehrlich, offen und wertschätzend unterstützt hat. Für unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit bin ich ihm wahnsinnig dankbar.“

Für die Geschäftsführerin bedeute die Nachfolge nicht nur eine große Verantwortung, sondern vor allem die Möglichkeit, mit Martin Neumeister einen erfahrenen und vertrauten Kollegen in der Geschäftsführung zu haben. Gemeinsam möchten beide die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und das Legoland Deutschland Resort auch künftig strategisch weiterentwickeln – immer mit Blick auf nachhaltiges Wachstum und die kontinuierliche Begeisterung der Gäste, so das Legoland. (AZ)