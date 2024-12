Weihnachten in Šternberk: Karpfenschuppen als Glücksbringer

Auf die Weihnachtstafel gelangte er erst im 19. Jahrhundert, heute ist er davon in Tschechien nicht mehr wegzudenken: der Karpfen mit Kartoffelsalat, den es hier traditionell an Heiligabend gibt. So auch bei Martina Pallová. Die 53-Jährige leitet das Partnerschaftskomitee der Städte Günzburg und Šternberk. Sie wuchs mit den Traditionen und Bräuchen ihres Heimatlandes auf. Jetzt pflegt sie diese in ihrer eigenen Familie. Im Rahmen unserer Serie im Advent, in der wir internationale Festtagsgerichte aus Partnergemeinden im Landkreis vorstellen, nimmt sie uns mit in das tschechische Weihnachtsfest.

