Der Waldseilgarten Wallenhausen bietet Nervenkitzel für Groß und Klein

Plus Waghalsige Sprünge in die Tiefe oder mit einer Toilette von Baum zu Baum fahren: Der Waldseilgarten Wallenhausen weiß mit besonderen Parcours zu überzeugen.

Kurbeln, bis das Seil fast komplett aufgewickelt ist und der Haken einrastet. Jetzt vorsichtig auf die Toilette setzen und die Spülung betätigen. Der Haken löst sich, und los geht die kurze Fahrt von Baum zu Baum in vier Metern Höhe. Die fahrende Toilette ist Teil des Kletterparcours D'Zünftige und nur einer von vielen Höhepunkten im Waldseilgarten Wallenhausen.