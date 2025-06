Von Guntiafest bis Ritterfest: Das ist am Wochenende im Landkreis Günzburg geboten

Das letzte Juni-Wochenende hat es in sich: Neben dem Guntiafest in Günzburg finden über den gesamten Landkreis verteilt Feste statt. Mehrere Vereine feiern außerdem ihr Jubiläum. Wir geben einen Überblick über Orte und Zeiten.

Guntiafest: Am Samstag, 28. Juni, und Sonntag, 29. Juni, feiert Günzburg wieder das traditionelle Guntiafest. Dabei verwandelt sich die Innenstadt in eine riesige Tanzfläche für Jung und Alt. Zwei Tage lang bietet sich den Günzburgern sowie Gästen aus nah und fern in den historischen Altstadtgässchen und auf den schönsten Plätzen Günzburgs eine einzigartige Atmosphäre. Der traditionelle Festumzug gilt als Auftakt und startet gegen 15.30 Uhr am Bgm.-Landmann-Platz. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig eröffnet das Guntiafest um 16 Uhr. Die Showbühne steht wieder auf dem Schlossplatz. Dort erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. Ab 20 Uhr sorgt ein DJ für Partystimmung. Am Sonntag geht das Programm auf dem Schlossplatz ab 11 Uhr weiter. Auch auf anderen Plätzen der Innenstadt ist einiges geboten. Neben den Präsentationsflächen auf dem Marktplatz säumen Livemusik, Show-Acts und Verkaufsstände alle Teile der Altstadt.

Kulturfest: Vom 27. bis 29. Juni veranstaltet der Kultur- und Bildungsverein Günzburg zum 26. Mal das Kulturfest auf dem Gelände in der Webergasse 23–27 ein. Heuer steht es unter dem Motto „Auferstehung – Hochwasser 2024“. Das Fest soll zu einem besonderen Zeichen der Gemeinschaft, des Zusammenhalts und der Hoffnung werden. Die dramatischen Ereignisse rund um das Hochwasser im Juni vergangenen Jahres haben viele Menschen in Günzburg und Umgebung tief getroffen. Ein Jahr später wird nun gemeinsam nach vorn geblickt und miteinander gefeiert. Das Kulturfest soll Raum geben für Begegnung, Austausch und Freude – offen für Menschen aller Nationalitäten, Religionen und Kulturen. Besucherinnen und Besucher können sich auf eine große Auswahl an frisch zubereiteten türkischen Spezialitäten freuen. Das Kulturfest startet am Freitag um 15 Uhr, und ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr geöffnet.

Icon Vergrößern Die Festa Italiana im Krumbacher Stadtgarten bildet den Abschluss der Aktionswoche. Foto: Andreas Langer (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Festa Italiana im Krumbacher Stadtgarten bildet den Abschluss der Aktionswoche. Foto: Andreas Langer (Archivbild)

Festa Italiana: Die Krumbacher Werbegemeinschaft hat die ganze Woche über die Stadt in ein kleines Stück Italien verwandelt. Seit Jahren ist das Mottoevent ein fester Bestandteil des Krumbacher Veranstaltungskalenders. Zum Abschluss heißt es am Samstag, 28. Juni, Festa Italiana. Ab 18 Uhr verwandelt sich der Stadtpark in eine mediterrane Bühne, das Duo „La Passione“ sorgt mit italienischen Liedern für Stimmung. Tanzen ist ausdrücklich erlaubt. Einen Ersatztermin bei schlechtem Wetter gibt es nicht.

Ritterfest, Sommermarkt, Pfarrfest: Der Schlosshof und der Schlossgarten in Ichenhausen verwandeln sich am Samstag und Sonntag in eine mittelalterliche Welt. Die Stadt und die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen haben im Rahmen ihres neuen Sommermarktes mit dem Verein Armati Equites einen Mittelaltermarkt organisiert. Eröffnet wird dieser am 28. Juni um 11 Uhr durch den Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen. Im Anschluss bietet ein vielfältiges Programm die Möglichkeit, in längst vergangene Zeiten einzutauchen. Die Besucherinnen und Besucher können Schwertkämpfe und Tänze der Gruppe Armati Equites bestaunen, ein Höhepunkt ist am Samstagabend ab 22 Uhr eine Feuershow. Am Sonntag findet der Sommermarkt von 10 bis 18 Uhr statt, neben zahlreichen Händlern haben auch Innenstadtgeschäfte von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ebenfalls am Sonntag steigt wieder das traditionelle Pfarrfest. Der Pfarrgemeinderat lädt ab 10.15 Uhr zu einem Gottesdienst in die katholische Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist ein. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Günzburger Heilig-Geist-Ensemble und Anton Spengler mit der „Misa Criolla“. Im Anschluss sind ab 11.30 Uhr alle zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Icon Vergrößern Die Armati Equites aus Weißenhorn treten beim Ritterfest in Ichenhausen. Wie in Neuburg im vergangenen Jahr zeigen sie Schwertkämpfe. Foto: Mira Herold-Baer (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Armati Equites aus Weißenhorn treten beim Ritterfest in Ichenhausen. Wie in Neuburg im vergangenen Jahr zeigen sie Schwertkämpfe. Foto: Mira Herold-Baer (Archivbild)

Dorffest: Der Musikverein Mindelzell veranstaltet das jährliche Dorffest vom 27. bis 29. Juni auf dem Festplatz hinter dem Feuerwehrhaus. Zum Festauftakt am Freitag spielt die Blaskapelle Ettringen ab 19.30 Uhr. Den Samstag, 28. Juni, gestaltet der Musikverein Langenneufnach. Der Sonntag, 29. Juni, startet mit einem Festgottesdienst um 10.15 Uhr in der Hl. Kreuz Kirche in Mindelzell. Anschließend spielt der Musikverein Unterkammlach zum Mittagstisch. Ab 14.30 Uhr spielt die Jugendkapelle Mindel-Zusam für die Gäste.

Vereinsjubiläen: Der Schützenverein Frohsinn Oxenbronn begeht seine 100-Jahrfeier. Start des Jubiläums ist am Samstag um 18 Uhr mit einem Festumzug. Anschließend findet der Festakt in der Festhalle bei der Kiesgrube statt. Am Sonntag geht es weiter um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst, daran schließen sich Frühschoppen und Mittagessen an.

Die Freiwillige Feuerwehr Wettenhausen wird 150 Jahre alt und feiert diese besondere Zahl am letzten Juniwochenende gebührend. Der Auftakt findet am Samstag im Festzelt am Feuerwehrhaus statt. Ab 19 Uhr eröffnet „Böhmisch & Mehr“ das Jubiläumswochenende mit traditioneller Blasmusik. Ab 21 Uhr sorgt die Partyband „d’Hallodris“ mit ihrem Mix aus Schlager, Rock und Stimmungshits für Feierlaune. Am Sonntag beginnt der Festtag um 9 Uhr mit einem Gottesdienst im historischen Klosterhof, Höhepunkt ist die Segnung der eigenen sowie Feuerwehrfahrzeuge aus der Region. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Klosterkirche verlegt. Im Anschluss zieht ein Festumzug mit Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, Vereinen und Gästen zum Festzelt am Feuerwehrhaus. Ab 11 Uhr beginnt dort der Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück.

Icon Vergrößern Beim 150. Jubiläum der Feuerwehr Langenhaslach tritt die Band Troglauer, bestehend aus sechs Musikern aus der Oberpfalz, auf. Foto: Troglauer (Archivbild) Icon Schließen Schließen Beim 150. Jubiläum der Feuerwehr Langenhaslach tritt die Band Troglauer, bestehend aus sechs Musikern aus der Oberpfalz, auf. Foto: Troglauer (Archivbild)

Das 150. Jubiläum der Feuerwehr Langenhaslach wird an drei Tagen groß gefeiert. Am 27. Juni ist ab 18.30 Uhr Partyabend mit der Band „Troglauer“ – eine deutsche Volks-Pop-Band, die Popmusik mit Rockmusik und traditionellen Instrumenten der volkstümlichen Musik mischt. Einen Tag später, am 28. Juni, findet ab 18 Uhr der Festumzug mit anschließender Unterhaltung durch die Blaskapelle Kirchhaslach statt. Am Sonntag stehen unter anderem ein Gottesdienst, verschiedene Vorführungen unter dem Motto „Einsatzhelden hautnah“ und der Festausklang mit der Musikkapelle Ziemetshausen auf dem Programm.

Gemeindefest: Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Leipheim feiert am Samstag ihr Gemeindefest. Los geht es um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St. Veitskirche, ab 15 Uhr wird im Pfarrhof beim evangelischen Gemeindehaus gefeiert.