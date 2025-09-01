Wer hat die schönste Schultüte im Landkreis Günzburg?

Bald ist es so weit: Am 16. September beginnt das neue Schuljahr und mit ihm starten auch viele Erstklässlerinnen und Erstklässler in ihr Schulleben. Damit dieser Tag etwas ganz Besonderes wird, wurden bereits im Vorfeld mit viel Liebe zum Detail und in kreativer Höchstleistung Schultüten gefertigt. Egal, ob in Teamarbeit oder als Einzelleistung, aus Pappe oder Stoff, mit Glitzer oder Kulleraugen – wir wollen die Schultüten sehen. Die Redaktionen der Günzburger Zeitung und Mittelschwäbische Nachrichten suchen die schönsten und ausgefallensten Schultüten im Landkreis und starten ein Online-Voting hierzu.

Schicken Sie uns bis zum 8. September um 14 Uhr ein Bild von der Schultüte Ihres Kindes (es kann auch der Enkel oder das Patenkind sein) per E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Schultüte“. Gerne würden wir in einem kurzen Beschreibungstext erfahren, wem das kleine Kunstwerk gehört, wer an der Produktion beteiligt war und wie viel Liebe und Arbeit in der Schultüte steckt. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Anschließend kann vom 9. bis 15. September online darüber abgestimmt werden, welche Schultüte einem am besten gefällt. Die drei Gewinner-Schultüten werden am ersten Schultag, dem 16. September, bekannt gegeben und erhalten eine kleine Überraschung. (ceth)